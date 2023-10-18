Погода на 19 октября: в Пензенской области утихнет ветер

18.10.2023 | 22:00

В четверг, 19 октября, юго-западный ветер в Пензенской области наконец немного утихнет. Его порывы будут достигать 8-13 метров в секунду, что не считается опасным.

А вот от небольшого дождя жителям региона никуда не деться. Погода ожидается облачная с прояснениями и небольшими осадками.

По данным пензенского гидрометцентра, ночью за окном будет +1...+3 градуса, днем +7...+9. Аналогичные цифры были и 18 октября.

Как сообщалось ранее, на этой рабочей неделе погодой в регионе управляют циклоны.

«С северных широт начнет закачиваться более холодный воздух, в результате чего существенно похолодает. Из-за температурных перепадов и выпадения осадков на дорогах области сложатся благоприятные условия для образования гололедицы», - предупредили специалисты Приволжского УГМС.