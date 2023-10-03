В Детском парке высадили тую, жасмин и сирень

03.10.2023 | 11:50

Взамен вырубаемых деревьев в Детском парке высаживают новые. Об этом сообщили в городском управлении культуры, отвечая на обращение в телеграм-канале PenzaInform.

«Вопрос в следующем: подлежит сносу 100 деревьев, а сколько будет высажено?» - поинтересовалась девушка.

Как пояснили в управлении, на территории парка в 2022 году появилось 20 новых деревьев. В 2023-м добавились 20 туй, 6 кустов жасмина и 15 кустов сирени.

«В 2024 году предполагается высадка 10 рябин и 10 кленов», - добавили в ведомстве.

Ранее жительница Пензы обратила внимание на исчезновение деревьев в Детском парке. «Бывший парк Ульяновых постепенно производит вырубку деревьев. В месяц пару-тройку. Вчера (28 сентября. - Прим. ред.) заметила два срубленных дерева, рядом помечены краской живые клены, значит, скоро спилят. А нового ничего не высажено», - сообщила горожанка.

Представитель управления культуры пояснил в ответ, что территорию парка расчищают от деревьев, опасных для жизни и здоровья людей. «Подлежащими сносу признаны 100 деревьев. Деревья, указанные в обращении, были сухими, в связи с чем были снесены», - сообщил он.