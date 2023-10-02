Стало известно, зачем в Детском парке вырубают деревья

02.10.2023 | 11:27

Жительница Пензы обратила внимание на постепенное исчезновение деревьев в Детском парке. Своими наблюдениями она поделилась в телеграм-канале PenzaInform.

«Бывший парк Ульяновых постепенно производит вырубку деревьев. В месяц пару-тройку. Вчера (28 сентября. - Прим. ред.) заметила два срубленных дерева, рядом помечены краской живые клены, значит, скоро спилят. А нового ничего не высажено», - сообщила горожанка.

Ей ответил представитель Управления культуры г. Пензы. По его словам, территорию парка расчищают от деревьев, опасных для жизни и здоровья людей.

Для этого в 2019 году был заключен договор с ФБУ «Российский центр защиты леса» на выполнение лесопатологической оценки деревьев. По результатам обследования и была произведена маркировка.

«Подлежащими сносу признаны 100 деревьев. Деревья, указанные в обращении, были сухими, создавали угрозу жизни и здоровью посетителей, в связи с чем были снесены», - подытожил представитель управления.