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Из жизни

В Пензе выложили адреса камер, штрафующих за ремень

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В группе для водителей в соцсети «ВКонтакте» выложили места расположения в Пензенской области дорожных камер, настроенных на определение отсутствия ремня безопасности у водителей и пассажиров автомобилей.

«Камеры за ремни», - подписал список автор.

В нем больше, чем 46 пунктов (о таком количестве камер на ремни несколько дней назад сообщали в ГБУ Пензенской области «Безопасный регион»). Так что достоверность данных неизвестна.

«Проще пристегнуться, чем запомнить этот список!», «Да, я теперь везде с ремнем, головной боли меньше», - отозвались водители в комментариях.

«Как-то странно слышать от взрослых людей, что они без ремня ездили и вдруг камеры их теперь ЗАСТАВЛЯЮТ пристегиваться. Видимо, никто из них не попадал в ДТП и тем более непристегнутым. Учитесь на чужих ошибках. Ну а остальным - купите себе майку с нарисованным ремнем, похоронят вас в этой майке», - отметил один из комментаторов.

Кстати, за 9 месяцев 2023 года в Пензенской области было снято около 140 тысяч фактов отсутствия ремня безопасности у водителей и пассажиров автомобилей. Составлено более 56 тысяч протоколов. Согласно КоАП РФ штраф за ремень составляет 1 000 рублей. За непристегнутого ребенка придется заплатить 3 000.

В телеграм-канале PenzaInform проводилось голосование «А вы пристегиваетесь в автомобиле?». Из 3 138 человек, принявших участие на 20:50 четверга, 28 сентября, 75% ответили «всегда», 18% - «когда как», 8% - нет.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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