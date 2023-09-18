Пензенец не побоялся охладиться в Суре у набережной

В воскресенье, 17 сентября, подписчик Telegram-канала PenzaInform поделился необычными снимками, сделанными на набережной Суры.
В объектив камеры попал мужчина, который купался в реке у прогулочной зоны. Мужчину не смутили ни время года, ни сомнительная чистота воды, в которой плавают мусор, утки и водоросли.
Комментаторы отметили, что купальщик, вероятно, вдохновился теплой погодой: 17-го числа в областном центре термометр показывал +21 градус.
«Это тренировка иммунной системы», - пошутил один из пользователей.
Набережная Суры - одно из мест, где купаться запрещено. В Пензенской области решили увеличить штрафы за это нарушение с 100-500 рублей до 1 000-3 000.
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