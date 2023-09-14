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Из жизни

В Пензе раскопали отремонтированную летом улицу Бакунина

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Недолго улица Бакунина радовала пензенцев новым асфальтом. В четверг, 14 сентября, водители обнаружили, что на одной из полос рядом с лицеем № 2 начались раскопки.

«Как же у нас любят ковырять новый асфальт, спрашивается, зачем его клали, если коммуникации не сделали?» - выразил недоумение городской водитель в Telegram.

«А потому что за это разные организации отвечают, между ними нет взаимодействия. Если бы вот кто-то их согласовал, можно было бы провести все работы одновременно», «Коммуникации потом сломались, так и на Пушкина, а заранее положить новые трубы дорого, проще везде ковырять новый асфальт», - предположили пензенцы.

Асфальт на Бакунина укладывали со второй половины мая, там привели в порядок 6 400 квадратных метров проезжей части и 3 600 - тротуаров. Завершили работы летом (по контракту датой окончания ремонта значилось 8 августа). Заявленная стоимость составляла 24 миллиона рублей.

Также в сентябре из-за аварии на тепломагистрали вскрыли недавно уложенный асфальт на улице Пушкина.

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