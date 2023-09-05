В Пензе детсадовцам потребовалась помощь спасателей

05.09.2023 | 19:16

Дошкольному учреждению, расположенному на улице Пугачева в Пензе, потребовалась помощь спасателей. На территории детского сада № 99 «Карусель» обосновались осы.

Гнездо было рядом с асфальтовой дорожкой на пути в одну из веранд.

Утром в понедельник, 4 сентября, заведующая сообщила о проблеме в пожарно-спасательный центр, на место выехали специалисты.

«Прибыв по адресу, они в защитных костюмах удалили осиное гнездо, обеспечив безопасность детей и воспитателей от непрошеных гостей», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Аналогичную помощь спасатели оказывали этому же учреждению в 2021 году. Тогда осы соорудили гнездо в полу веранды.