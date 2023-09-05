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Из жизни

В Пензе детсадовцам потребовалась помощь спасателей

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Дошкольному учреждению, расположенному на улице Пугачева в Пензе, потребовалась помощь спасателей. На территории детского сада № 99 «Карусель» обосновались осы.

Гнездо было рядом с асфальтовой дорожкой на пути в одну из веранд.

Утром в понедельник, 4 сентября, заведующая сообщила о проблеме в пожарно-спасательный центр, на место выехали специалисты.

«Прибыв по адресу, они в защитных костюмах удалили осиное гнездо, обеспечив безопасность детей и воспитателей от непрошеных гостей», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Аналогичную помощь спасатели оказывали этому же учреждению в 2021 году. Тогда осы соорудили гнездо в полу веранды.

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Источник — фото № 2 pozhar.pnzreg.ru
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