В Пензе детсадовцам потребовалась помощь спасателей

Дошкольному учреждению, расположенному на улице Пугачева в Пензе, потребовалась помощь спасателей. На территории детского сада № 99 «Карусель» обосновались осы.
Гнездо было рядом с асфальтовой дорожкой на пути в одну из веранд.
Утром в понедельник, 4 сентября, заведующая сообщила о проблеме в пожарно-спасательный центр, на место выехали специалисты.
«Прибыв по адресу, они в защитных костюмах удалили осиное гнездо, обеспечив безопасность детей и воспитателей от непрошеных гостей», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».
Аналогичную помощь спасатели оказывали этому же учреждению в 2021 году. Тогда осы соорудили гнездо в полу веранды.
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