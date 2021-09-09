Происшествия

В Пензе воспитанников детского сада спасли от роя ос

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Пензенские спасатели продолжают борьбу с осами на территории дошкольных образовательных учреждений. В среду, 8 сентября, помощь потребовалась в детском саду № 99 «Карусель» на улице Пугачева.

«В 17:20 в поисково-спасательную службу поступил звонок от работника детского сада: на веранде, предназначенной для прогулок воспитанников, обнаружено осиное гнездо», - уточнили представители регионального пожарно-спасательного центра.

Сотрудники службы прибыли на место и, надев средства индивидуальной защиты, разобрали полы на веранде, после чего извлекли осиное гнездо и удалили его с территории детского сада.

«Дети не пострадали», - подчеркнули спасатели.

Случай с осами в детсаду № 99 не единственный в этом году. В августе спасатели избавили от опасного соседства воспитанников и сотрудников дошкольного учреждения в Дальнем Арбекове.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

прям как их министр! Молодцы! Дать им звезду героя!

Гость||

Убогая веранда, однако.

Гость||

у ос роев не бывает.в школе не учились,что ли......

Гость||

Бэтмен Лузгин и Робин Иванкин на высоте!!!

Имя: Гость
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