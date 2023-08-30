В Колышлее огромный поток грузовиков пугает детей

30.08.2023 | 16:23

Жизнь и здоровье детей в поселке Колышлей под угрозой. Об этом рассказала местная жительница Анна, отметив, что причина - грузовики, которые ездят и паркуются рядом с домами.

Жалобу женщина оставила на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

По словам сельчанки, КамАЗы обслуживают завод «Элеватор», расположенный поблизости от домов на улице Строителей. Во время уборочной они осложняют жизнь местным.

«Огромный поток КамАЗов. Стоят на проезжей части, сигналят и газуют в ночные часы. Дети пугаются и просыпаются. Мы задыхаемся от пыли и газов. Окна открыть не можем, пыль повсюду. Дорогу переходить опасно, выезжать из дворов невозможно, они загораживают выезды. На просьбы отъехать ругаются матом», - перечислила Анна.

Она добавила, что опасным становится путь в детский сад и магазин. Женщины с колясками ходят по проезжей части, рискуя жизнью.

«Скоро учебный год, и детям не будет места стоять и ждать школьный автобус! Помогите нам, пожалуйста. Мы хотим дышать свежим воздухом. У нас много детей, пожилых людей, мы переживаем за здоровье и жизнь», - обратилась женщина к главе региона.

Проблему решила бы парковка у завода, а пока водители грузовиков пользуются обычными дорогами.

На сообщение сельчанки отреагировал представитель регионального правительства.

«В настоящее время ООО «Терминал» рассматривает вопрос о приобретении земельного участка, на котором будет располагаться стоянка большегрузных машин», - ответили женщине.