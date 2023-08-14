Пензу накрыла волна объявлений аферистов о замене домофонов

14.08.2023 | 15:36

В Пензу пришла мошенническая схема, уже опробованная в обеих столицах, а также других крупных городах России.

Читатели из разных районов областного центра делятся с Telegram-каналом PenzaInform фото объявлений, расклеенных на дверях подъездов. Там сообщается о грядущей замене домофонов и дается QR-код для того, чтобы оставить заявку на нужное количество ключей для нового устройства.

Код, который нужно считывать при помощи мобильного телефона, ведет на мошеннический сайт. Там пользователь вводит данные своей карты и теряет деньги.

«Фейковые сайты имеют предельно минималистичный дизайн. Они представляют собой лишь форму ввода, в которой требуется указать адрес и количество необходимых ключей по цене 300 рублей за штуку. Изредка этот перечень дополняется графой для номера телефона. Оплата услуг осуществляется посредством перевода денег на банковскую карту. Для придания достоверности размещены реквизиты реальной компании, занимающейся обслуживанием домофонов», - рассказывали в июле эксперты, изучившие объявления мошенников.

Правоохранители призывают игнорировать такие листовки и не обращать внимание на то, что информация распространяется от имени управляющей компании. Уточнить, происходит ли замена, всегда можно в самой организации.

Многие пензенцы уже раскусили схему аферистов.

«Такая же система была по обработке от тараканов и установке пластиковых окон», «Есть объявление у подъезда и в почтовый ящик кидают. Информация преподносится так, что легко вводит в заблуждение жильцов», «У нас вчера тоже появилось (Кл. Цеткин). Только вот у нас ТСЖ, а не УК, да и домофоны поменяли в прошлом году. Раскусили быстро. В мусорку объявление ушло», - написали они в чате Telegram-канала PenzaInform.