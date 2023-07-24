С улиц Пензы убрали растение, похожее на борщевик

24.07.2023 | 18:37

В понедельник, 24 июля, с нескольких улиц Пензы исчезло растение, похожее на борщевик, которое росло в приствольных кругах недавно высаженных лип.

Горожане, заметившие его, высказали свое возмущение в соцсетях. Управление ЖКХ отреагировало на сигналы и сообщило, что в адрес подрядной организации уже направлена информация о приведении саженцев в порядок. Под этим подразумевалась прополка.

Все пообещали сделать до конца текущей недели (24.07-30.07).

«24 июля подрядчик выполнил работы по прополке сорной растительности приствольных кругов на улицах Московской, Куйбышева, Суворова, Кирова, Володарского, на проспектах Строителей и Победы, в сквере «Могилевский дворик».

По информации подрядной организации, растения не являются борщевиком. Все необходимые мероприятия для приживаемости высаженных саженцев будут продолжены на регулярной основе, в том числе своевременное удаление сорной растительности», - уточнили в администрации Пензы.