«Остерегайтесь данного персонажа»: водитель Niva шокировал пензенцев

19.07.2023 | 21:22

Практически чудом удалось избежать ДТП водителю в селе Грабово. Chevrolet Niva неожиданно пересекла сплошную и полетела в лоб автомобилю, ехавшему во встречном направлении.

Во второй машине установлен видеорегистратор, благодаря чему инцидент (он произошел 17 июля в 13:36) стал достоянием общественности: владелец выложил его в соцсети.

На записи запечатлено, что автомобилисту приходится вывернуть руль влево, чтобы уйти от столкновения. По обочине в попутном направлении шла женщина, так что водитель выбрал встречную полосу.

«Почти... Вот такие ... ездят у нас по Грабово, остерегайтесь данного персонажа», - прокомментировал владелец регистратора.

Другие водители бурно отреагировали на пост. «Руководство ГИБДД, вам прямо на блюдечке лишение принесли!!! Реагируйте, и дайте тут комментарий по этому случаю, и огласите свое решение!!!», «Жесть, а если бы в регистратор кто-нибудь въехал, он бы был виновник, а нивовод поехал бы дальше как ни в чем не бывало, а потом судись, доказывай, кошмар, кто таким водятлам права выдает?», «Жаль, что автор видео ехал не на КамАЗЕ. Была бы другая ситуация».

18 июля на ул. Калинина в Пензе водитель «Лады-Приоры» резко перестроился, и во время маневра машину левыми колесами занесло на встречку. Там она столкнулась с грузовым автомобилем Tigarbo. После удара «Ладу» отбросило на несколько десятков метров, у нее сильно смяло левую сторону, детали кузова разлетелись по проезжей части.