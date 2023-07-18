Момент жесткого ДТП на улице Калинина попал на камеру

18.07.2023 | 19:35

Жесткое ДТП, случившееся на улице Калинина днем во вторник, 18 июля, попало на камеру видеорегистратора одного из автомобилистов.

На кадрах видно, что водитель «Лады-Приоры», следовавший в направлении центра, резко перестроился из правой полосы в левую. Во время маневра машину левыми колесами занесло на встречку, где легковое авто столкнулось с КамАЗом.

За рулем «Приоры» находился 19-летний юноша, КамАЗом управлял 39-летний шофер.

После удара «Ладу» отнесло на несколько десятков метров, у нее сильно смяло левую сторону, детали кузова разлетелись по проезжей части.

В УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что водитель «Приоры» и его 20-летний пассажир получили травмы, с которыми их доставили в медицинское учреждение.

По факту аварии сейчас проводится проверка.