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Происшествия

Момент жесткого ДТП на улице Калинина попал на камеру

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Жесткое ДТП, случившееся на улице Калинина днем во вторник, 18 июля, попало на камеру видеорегистратора одного из автомобилистов.

На кадрах видно, что водитель «Лады-Приоры», следовавший в направлении центра, резко перестроился из правой полосы в левую. Во время маневра машину левыми колесами занесло на встречку, где легковое авто столкнулось с КамАЗом.

За рулем «Приоры» находился 19-летний юноша, КамАЗом управлял 39-летний шофер.

После удара «Ладу» отнесло на несколько десятков метров, у нее сильно смяло левую сторону, детали кузова разлетелись по проезжей части.

В УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что водитель «Приоры» и его 20-летний пассажир получили травмы, с которыми их доставили в медицинское учреждение.

По факту аварии сейчас проводится проверка.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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