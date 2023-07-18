Момент жесткого ДТП на улице Калинина попал на камеру

Жесткое ДТП, случившееся на улице Калинина днем во вторник, 18 июля, попало на камеру видеорегистратора одного из автомобилистов.
На кадрах видно, что водитель «Лады-Приоры», следовавший в направлении центра, резко перестроился из правой полосы в левую. Во время маневра машину левыми колесами занесло на встречку, где легковое авто столкнулось с КамАЗом.
За рулем «Приоры» находился 19-летний юноша, КамАЗом управлял 39-летний шофер.
После удара «Ладу» отнесло на несколько десятков метров, у нее сильно смяло левую сторону, детали кузова разлетелись по проезжей части.
В УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что водитель «Приоры» и его 20-летний пассажир получили травмы, с которыми их доставили в медицинское учреждение.
По факту аварии сейчас проводится проверка.
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