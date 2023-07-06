Спасатели высвободили собаку, угодившую в капкан на Карпинского

06.07.2023 | 12:54

Ночью в среду, 5 июля, пензенские спасатели пришли на помощь животному.

В 1:45 им поступил сигнал о том, что в районе улицы Карпинского собака попала в капкан. Пес не мог вытащить из ловушки правую переднюю лапу.

«Спасатели с помощью болтореза перекусили дужку капкана и освободили лапу животного», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Днем ранее неподалеку, на улице 8 Марта, в плену оказался домашний кот. Четвероногое животное решило выглянуть на улицу из окна одной из квартир дома № 9, открытого в режиме проветривания. Кот выдавил москитную сетку и оказался зажат между створками.

Свесившись вниз головой, он долгое время протяжно мяукал, так что под окном собрались люди. Они сочувствовали чужому питомцу и со страхом наблюдали, как разрешится ситуация, надеясь, что пленник не сорвется с высоты третьего этажа. К счастью, все закончилось благополучно.

«Пришла хозяйка и спасла своего любимца», - рассказали очевидцы.