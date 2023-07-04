Пензенцы со страхом наблюдали за котом, попавшим в плен

Во вторник, 4 июля, на улице 8 Марта в Пензе случилось ЧП: кот застрял в оконном проеме. Его громкое мяуканье привлекло внимание прохожих.
Четвероногое животное решило выглянуть на улицу из окна одной из квартир дома № 9, открытого в режиме проветривания. Кот выдавил москитную сетку и попал в плен: его зажало между створками.
Свесившись вниз головой, кот долгое время протяжно мяукал, так что под окном собрались люди. Они сочувствовали чужому питомцу и со страхом наблюдали, как разрешится ситуация, надеясь, что пленник не сорвется с высоты третьего этажа.
К счастью, все закончилось благополучно.
«Пришла хозяйка и спасла своего любимца», - рассказали очевидцы, выложившие видео с места событий в Сеть.
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