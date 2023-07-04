Сетевое издание|18+|Вторник|4 июл 2023|20:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

Пензенцы со страхом наблюдали за котом, попавшим в плен

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 4 июля, на улице 8 Марта в Пензе случилось ЧП: кот застрял в оконном проеме. Его громкое мяуканье привлекло внимание прохожих.

Четвероногое животное решило выглянуть на улицу из окна одной из квартир дома № 9, открытого в режиме проветривания. Кот выдавил москитную сетку и попал в плен: его зажало между створками.

Свесившись вниз головой, кот долгое время протяжно мяукал, так что под окном собрались люди. Они сочувствовали чужому питомцу и со страхом наблюдали, как разрешится ситуация, надеясь, что пленник не сорвется с высоты третьего этажа.

К счастью, все закончилось благополучно.

«Пришла хозяйка и спасла своего любимца», - рассказали очевидцы, выложившие видео с места событий в Сеть.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео t.me/penza_novosti
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте