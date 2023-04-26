На русско-польском кладбище повредили могилу офицера

26.04.2023 | 21:09

На русско-польском кладбище немного осталось могил, за которыми ухаживают родственники. Именно они обнаружили изуродованную ограду и крест. Здесь похоронен Федосеев Анатолий Кириллович, дед Михаила Викторовича.

«Пришли на могилу навестить и убраться и увидели такое безобразие! Крест сломан, табличка и ограда сломаны, погнута лавочка. И следы техники», - рассказал родственник покойного.

Откуда она здесь взялась, сомнений не возникает. Это не снеугоуборочная, так как русско-польское вообще не очищают от осадков, а аллей рядом нет. Зато осенью подрядная организация по заданию управления ЖКХ меняла участок ограждения.

«Реконструкция. Этот забор сломают и новый поставят - металлический, металлопрофиль», - сообщил представитель подрядной организации Павел.

Выпилили и старые деревья вдоль ограды. Одно, огромное, стояло рядом с могилой офицера Федосеева. Когда его спилили, оно упало и задело ограду захоронения Анатолия Кирилловича, раздавив скамейку.

«Когда, наверное, техникой назад сдавали, крест был загнут. Его назад восстановили и запихали в землю бутылку. Крест держится за счет бутылки», - пожаловался Михаила Викторовича.

Русско-польское обычно страдает от пьяниц, заваливших погост бутылками, и от мародеров.

«У нас здесь была своя ограда крашеная, хорошо все было. Пришли - вообще ограды нет, совсем», - возмутилась Любовь Ивановна.

Два года назад воры выдрали калитку из конструкции на могиле Федосеева. Внук понимает, что мародеров ему не найти. Но подрядчика, который изуродовал могилу деда, отыскать можно, чем он займется в ближайшее время, чтобы потребовать возмещения ущерба.

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