В Пензе начали разбирать ограду русско-польского кладбища

19.10.2022 | 18:29

Рабочие приступили к замене ограды русско-польского кладбища со стороны улицы Захарова, но дождь помешал. Успели снять несколько листов.

«Реконструкция. Этот забор сломается и новый поставится - металлический, металлопрофиль. Он гнутый весь, страшный, пока снимается 120 метров», - сообщил представитель подрядной организации.

Заказчик - Управление ЖКХ г. Пензы. Организация отвечает за состояние всех погостов города. На деньги, выделенные муниципалитетом на содержание кладбищ, у заборов вырубили аварийные деревья - они сильно портили профлист. Теперь приступили к замене части ограды.

«Пока начали с улицы Захарова. Там еще на Мироносицком кладбище есть ограждения упавшие - тоже будем отрабатывать и смотреть», - отметил и. о. начальника УЖКХ г. Пензы Ильдар Усманов.

Русско-польский погост не самый старый в областном центре - создан 112 лет назад, последнее захоронение было в 1965-м. Общая площадь - почти 3 гектара, большинство могил - заброшенные.