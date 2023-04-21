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Из жизни

На улице Мира кирпич упал с дома на автомобиль

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Как снег на голову, так и кирпич неожиданно свалился на крышу иномарки. Вероятно, не один. Владелец Volkswagen обнаружил на машине и рядом с ней обломки, разлетевшиеся в разные стороны.

«Заднее стекло, крыша (это самое серьезное), капот. Я еще не знаю, что там под кирпичом. ГАИ ждем, будем разбираться. Это просто шок», - пожаловался Александр Валерьевич.

Автомобиль стоял на асфальтированной площадке перед магазином на Мира, 11. Осколки отвалились от кирпичной кладки - почти у самой крыши видны выщербленные участки.

«Это ладно железо, а если бы человеку на голову упало? Очень плохо», - возмутился владелец машины.

Сотрудник Госавтоинспекции зафиксировал повреждения. Помимо пробитого заднего стекла, крыши, есть царапины.

Форма управления на Мира, 11, - товарищество собственников жилья. Значит, надо ставить в известность председателя. Алексей Валерьевич позвонил ему из машины, так как холодно, но сначала пришлось очистить салон от осколков. Засыпало заднее сиденье.

Председатель ТСЖ о ЧП не знал и был шокирован.

«Я уехал - и началось. Там и кирпичи падают, вода прорывается и все остальное», - отметил Владимир Владимирович.

Владелец пострадавшей машины и глава правления ТСЖ договорились о встрече. Но, скорее всего, вопрос о возмещении ущерба будет решаться в суде.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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