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Из жизни

Вандалы снова перекрасили интимную зону кентавра

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Пензенские вандалы ввели новую традицию - уже второй раз на Пасху они атакуют «Радушного кентавра» на Фонтанной площади. Человекоконя раскрашивают, но не полностью - только ту часть, которая ассоциируется с одним из символов христианского праздника.

В понедельник, 17 апреля, в соцсетях появились фотографии: интимную зону кентавра покрасили в красный.

Правда, в таком виде арт-объект простоял недолго. Уже к утру 18 апреля достоинство кентавра снова сменило цвет - теперь оно стало черным.

В 2021 году ту же часть человекоконя красили в синий и красный цвета. Полиция искала художника, испортившего арт-объект, но через 10 дней результатов не было, а после тема сошла на нет.

7 апреля пензенцы заметили, что у «Радушного кентавра» за 2,8 млн рублей отваливается хвост. В мэрии успокоили: подрядчику направлена претензия, он должен устранить замечания в рамках исполнения гарантийных обязательств.

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