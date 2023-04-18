Вандалы снова перекрасили интимную зону кентавра

18.04.2023 | 11:32

Пензенские вандалы ввели новую традицию - уже второй раз на Пасху они атакуют «Радушного кентавра» на Фонтанной площади. Человекоконя раскрашивают, но не полностью - только ту часть, которая ассоциируется с одним из символов христианского праздника.

В понедельник, 17 апреля, в соцсетях появились фотографии: интимную зону кентавра покрасили в красный.

Правда, в таком виде арт-объект простоял недолго. Уже к утру 18 апреля достоинство кентавра снова сменило цвет - теперь оно стало черным.

В 2021 году ту же часть человекоконя красили в синий и красный цвета. Полиция искала художника, испортившего арт-объект, но через 10 дней результатов не было, а после тема сошла на нет.

7 апреля пензенцы заметили, что у «Радушного кентавра» за 2,8 млн рублей отваливается хвост. В мэрии успокоили: подрядчику направлена претензия, он должен устранить замечания в рамках исполнения гарантийных обязательств.