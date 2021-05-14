Общество

В Пензе продолжают искать художника, испортившего «Кентавра»

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В Пензе продолжаются поиски злоумышленника, испортившего скульптуру «Радушный кентавр» на Пасху.

2 мая было обнаружено, что кто-то раскрасил часть человекоконя, ассоциирующуюся с одним из символов христианского праздника, в синий и красный цвета.

В тот же день сигнал о хулиганстве поступил в полицию. Правоохранители выехали на место, осмотрели объект, зафиксировали нарушение и приступили к поиску художника.

По данным на пятницу, 14 мая, его до сих пор не нашли.

«Сотрудниками полиции изучаются записи с камер видеонаблюдения с целью установления личности человека, причастного к совершению данного деяния», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Ранее уточнялось, что если «Радушный кентавр» числится в реестре памятников, то художника накажут за вандализм (по статье Уголовного кодекса РФ), если не числится, то нарушителя привлекут к ответственности за порчу чужого имущества (в соответствии с КоАП РФ).

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Гость||

Не надо его искать, лучше ловите преступников.

Гость||

Вам там больше совсем делать нечего?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ассоциирующуюся с одним из символов христианского праздника,
Вы больные на всю голову? У вас часть МПХ с праздником пасхи ассоциируется?

Гость||

жесть конечно...очень жестокое преступление...да и единственное, которое осталось раскрыть...вся надежда на следственные органы,найдите этого нелюдя...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее уточнялось, что если «Радушный кентавр» числится в реестре памятников, то художника накажут за вандализм (по статье Уголовного кодекса РФ), если не числится, то нарушителя привлекут к ответственности за порчу чужого имущества (в соответствии с КоАП РФ).
Даже это до сих пор не выяснили?

Гость||

Половые органы никаким образом не ассоциируются с христианским праздником.

Гость||

За вандализм нужно сажать скульптора - идиота.

Гость||

Изначально гадо было продумать одно яйцо медное второе алюминиевое отлить небыло бы "горя".

Гость||

Гость писал(a):

Не надо его искать, лучше ловите преступников.
Автор пасхальной провокации и есть преступник.

Гость||

Гость писал(a):

Не надо его искать, лучше ловите преступников.

Автор пасхальной провокации и есть преступник.

Это он детей в Казани расстрелял?

Гость||

Что бы не было рецедива в 2022 году на святой праздник, внесу предложение: отрезать яйца кетавру болгаркой

Гость||

После второго уже поста начинаю задаваться вопросом: а что красит на пасху редактор ПИ, если у него христианский праздник ассоциируется с половыми органами?

Гость||

Нужно миллионов 50 выделить на доработку памятника. В глаза камеры поставить, и как только будет раскрашивание повторяться еще раз - чтобы руками хватал и удерживал до приезда уполномоченных органов.

Гость||

Гость писал(a):

Это он детей в Казани расстрелял?
Не мешай всю в кучу, болезный.

Гость||

Гость писал(a):

Это он детей в Казани расстрелял?

Не мешай всю в кучу, болезный.

Лечи голову, оскорбленный личными ассоциациями.

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Имя: Гость
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