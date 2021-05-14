В Пензе продолжают искать художника, испортившего «Кентавра»

14.05.2021 | 12:55

В Пензе продолжаются поиски злоумышленника, испортившего скульптуру «Радушный кентавр» на Пасху.

2 мая было обнаружено, что кто-то раскрасил часть человекоконя, ассоциирующуюся с одним из символов христианского праздника, в синий и красный цвета.

В тот же день сигнал о хулиганстве поступил в полицию. Правоохранители выехали на место, осмотрели объект, зафиксировали нарушение и приступили к поиску художника.

По данным на пятницу, 14 мая, его до сих пор не нашли.

«Сотрудниками полиции изучаются записи с камер видеонаблюдения с целью установления личности человека, причастного к совершению данного деяния», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Ранее уточнялось, что если «Радушный кентавр» числится в реестре памятников, то художника накажут за вандализм (по статье Уголовного кодекса РФ), если не числится, то нарушителя привлекут к ответственности за порчу чужого имущества (в соответствии с КоАП РФ).