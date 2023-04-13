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Из жизни

Пензенские грибники открыли сезон тихой охоты

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В лесах Пензенской области начали появляться сморчки и строчки. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили подписчики группы «Грибы Пензенской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Открыли сезон! Правда только мало совсем - пару штук: сморчок и строчок, но тоже результат. Клещей куча, змеи везде - ужи, цветов море, воздух шик», - написал один из любителей тихой охоты, указав, что искал грибы на северо-востоке области, на границе с Мордовией.

«Ездили в Демкино, ходили по лесу часа 3. Грибы еле видно, все-таки ночные морозы тормозят их рост. Я так думаю. Но прогулка по лесу такая классная, аж дух захватывает. Наконец-то дожили до первых грибочков», - сообщила подписчица, побывавшая в Шемышейском районе.

«Очень-очень ждала первые грибочки. Сегодня открыла сезон. Это разведчики, 5 штук только нашла, но и этому я очень рада. Свежий воздух, прогулка», - описала процесс и результаты посещения леса в Кузнецком районе еще одна пользовательница соцсети.

Также пензенцы заметили сморчки в Ахунском лесу.

В этом году грибы появились необычайно рано. Как правило, сморчки и строчки начинают собирать не раньше конца апреля.

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Источник — фото № 1 Валентины Евсюшкиной, № 2 Татьяны Лазаревой, vk.com/club129459259
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