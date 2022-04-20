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Общество

Пензенские грибники начали продавать собранный урожай

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Съедобные условно, но такие желанные первые грибы появились в продаже. Удачливые охотники уже реализуют собранный урожай.

«Строчок. Они условно съедобные. Я их ел, и парил, и жарил, хороший гриб», - рассказал покупатель Иван.

Продавец сообщила, что собирала в Бессоновском районе, потратила часа три и планировала выручить полторы-две тысячи, за ведерко просит 100 рублей.

У Сергея из Пензенского района добычи поменьше. Он наполнил корзину для семьи, а пару емкостей продает, чтобы окупить бензин. Сам к первым грибам относится спокойно - для него все хороши.

«Какой попадается, такой и собираю», - отметил грибник Сергей.

Любители «тихой охоты» отмечают, что встречаются пока только строчки, сморчки еще не появились. Между первыми и вторыми большая разница - одни смертельно опасны, если не пройдут термическую обработку, считается, что и после того не особенно полезны. Другие ядовитыми не называют. И внешне они отличаются: поверхность сморчков похожа на соты, строчков - на грецкий орех или головной мозг.

В этом сезоне грибники предсказывают удачную «тихую охоту» вплоть до глубокой осени.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Поймайте и под статью лет на 15 за дезинформацию

Гость||

Вчера дураков накормил грибами из леонидовки в лет

Гость||

Потери войск рф на территории украины на 56 день спец операции:

Личный состав 20900 +100 за прошедший день

Танков 815 +13 за прошедший день

Самолетов 171 +2 за прошедший день

вертолетов 150 +0 за прошедший день

Чтобы описать успехи спецоперации РФ на украине нужно два слова. Первое – "провал". Это большой провал российской армии. Они пытались взять Киев за 3 дня, но обосрались их отбросили, теперь они Киев оставили. Они увидели, что взять столицу невозможно, и перегруппировались на восток. Теперь они намерены начать большую операцию на Донбассе чтобы хоть как то скрыть свой позор и сделать хотя бы одну маленькую победу которую можно будет показать на 9 мая . Второе слово – "жестокость", и это еще тяжелее, это то, что российская армия оставила после себя, – это убитые гражданские, разрушенные города, беспорядочная бомбежка.

В свете успехов спецоперации РФ на украине В.В.Путин отказался признать свою ответственность за полный провал спецоперации переложив ее на генералов и фсбешников более 200 сотрудников было уволено и помещено под арест с последущей отправкой в пыточные.

Зеленский присвоил Шойгу звание "Герой Украины" за неоценимый вклад в развал армии рф «Участвуя в системной работе по хищению бюджетных средств, Шойгу способствовал ускорению ликвидации оккупантов на землях суверенного государства Украины» также Шойгу планируют наградить орденом имени Степана Бандеры и поставить ему памятник на границе с украиной.

Феноменальные успехи войск РФ отмечены в селе Чернобаевка Херсонской области где Всу Разбили Армию Рф Уже в 16 Раз! Netflix намерен снять об этом сериал.

Главный ракетный крейсер РФ «Москва» стоймостью $750 млн совершил героический подвиг в виде уничтожения 2 ракет «Нептун» стоймостью $1 млн каждая ценой собственных потерь, шторм на море не позволил произвести эвакуацию экипажа, корабль и 510 членов экипажа отправились на подводную спецоперацию по денацификации морского дна.

Гость||

Провал плана по мобилизации в РФ вынуждает путинский режим пускать в действие грязные сценарии, чтобы ещё больше настроить россиян против украинцев.

ФСБ готовит теракт в крупном российском городе с сотнями жертв. Цель - гибель тысяч мирных жителей, в которой можно обвинить Украину, для оправдания последующей мобилизации россиян на войну с Украиной. Таким же образом ФСБ устраивала взрывы в российских домах в 1999 году, чтобы дать повод для начала Второй Чеченской войны.

В Белгороде и Курске уже роют окопы и ведут партизанскую войну“, готовясь, якобы, оборонятся от украинских ДРГ. Вполне возможно, что эти теракты будут поданы как месть украинцев за Бучу и Краматорск.

https://www.youtube.com/watch?v=_QRILXKkvmo Ордер на арест Путина и трибунал для преступников. Как мир будет судить РФ

https://www.youtube.com/watch?v=4dpDvID8rqg от а до я

https://www.youtube.com/watch?v=pQDFcQwb1Hk Что творит Путин перед выборами / СПЕЦВЫПУСК

Списки убитых и пленных военнослужащих РФ телеграмм канал: ищи своих.

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