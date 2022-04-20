Пензенские грибники начали продавать собранный урожай

20.04.2022 | 21:23

Съедобные условно, но такие желанные первые грибы появились в продаже. Удачливые охотники уже реализуют собранный урожай.

«Строчок. Они условно съедобные. Я их ел, и парил, и жарил, хороший гриб», - рассказал покупатель Иван.

Продавец сообщила, что собирала в Бессоновском районе, потратила часа три и планировала выручить полторы-две тысячи, за ведерко просит 100 рублей.

У Сергея из Пензенского района добычи поменьше. Он наполнил корзину для семьи, а пару емкостей продает, чтобы окупить бензин. Сам к первым грибам относится спокойно - для него все хороши.

«Какой попадается, такой и собираю», - отметил грибник Сергей.

Любители «тихой охоты» отмечают, что встречаются пока только строчки, сморчки еще не появились. Между первыми и вторыми большая разница - одни смертельно опасны, если не пройдут термическую обработку, считается, что и после того не особенно полезны. Другие ядовитыми не называют. И внешне они отличаются: поверхность сморчков похожа на соты, строчков - на грецкий орех или головной мозг.

В этом сезоне грибники предсказывают удачную «тихую охоту» вплоть до глубокой осени.