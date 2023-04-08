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Из жизни

Хоккейная площадка на Жемчужной пришла в состояние разрухи

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В последние годы спортивная площадка напротив дома № 32 на Жемчужной пребывает в запустении. Здесь собираются далеко не поклонники здорового образа жизни. Территория усеяна тарой из-под алкоголя, деревянные ворота сорваны с петель, все оборудование электрощитовой исчезло в неизвестном направлении. При взгляде на картину ничего, кроме как «полная разруха», в голову не приходит.

Лет пять назад вдоль одного из бортиков располагались будки для переодевания. Сейчас остался только покосившийся туалет из бетонного блока.

Люди старшего поколения с ностальгией и сожалением смотрят в сторону хоккейной площадки.

«Власти чем-то другим стали заниматься, не тем спортом, каким дети хотели бы. Хорошее дело, если бы восстановили», «Сделали бы уже хорошую скорее, новую, поменяли бы это старье. Нужно сносить и строить новую», - рассудили прохожие.

Управлению жилищно-коммунального хозяйства города поручено в течение месяца подготовить расчет сметной стоимости работ по приведению данного спортивного объекта в удовлетворительное состояние. Срок будет зависеть от выделения денежных средств.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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