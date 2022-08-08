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Общество

В Сердобском районе спасли птенца белого аиста

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Жители села Рощино Сердобского района нашли птенца белого аиста, который выпал из гнезда. Инцидент случился 5 августа.

О ЧП, приключившемся с представителем пернатых, сельчане сообщили в минлесхоз региона. На место прибыли сотрудники охотуправления.

Специалисты воспользовались автовышкой и успешно вернули птенца в гнездо.

«Следует напомнить, что белый аист находится в Красной книге Пензенской области. За уничтожение видов, занесенных в Красную книгу, и среды их обитания предусмотрено вплоть до уголовной ответственности», - рассказали в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области.

Ранее стало известно, что гнездовья аистов были обнаружены в Бековском, Колышлейском, Бессоновском и Сердобском районах. В регион птицы прилетают в начале апреля, селятся одиночными парами.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Следует напомнить, что белый аист находится в Красной книге Пензенской области.
Скоро дети в Пензенской области будут в красной книге.

Аистёнок и тот решил пораньше свалить в другие края.

Гость||

Дурачек опять...

Гость||

"Скоро дети в Пензенской области будут в красной книге."

Давно пора. Нечего плодить нищету. Дети должны стать уделом богатых.

Гость||

Гость писал(a):

пора. Нечего плодить нищету.
Почему?

Гость||

Согласен. Пусть плодится, не вижу проблем.

Гость||

пора. Нечего плодить нищету.

Почему?

Как почему? Чтобы остались одни богатые.

Гость||

А зачем оставлять богатых?

Гость||

Как известно, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.

Гость||

Почему аисты выбрасывают своих птенцов из гнезд?

Родители-аисты поступают так при недостатке пищи, когда им становится очевидно, что выкормить весь выводок им не по силам. Есть предположение, что выбрасывается птенец хилый и слабый, отстающий в росте от своих братьев, или больной. Иногда случается, что аисты не выбрасывают птенца, но убивают и съедают его. Также известны случаи поедания яиц.

Иногда аисты выбрасывают одного птенца из гнезда, если такого птенца водворить обратно - на следующий день он будет вновь выброшен. По-видимому, это ослабевший, пораженный паразитами птенец, который уже не в состоянии активно требовать от родителей корм. Обычно от таких птенцов родители стараются избавиться.

Гость||

Гость писал(a):

Как известно, лучше быть богатым и здоро
А зачем?

Гость||

Я думала сова

Имя: Гость
Комментарий:

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