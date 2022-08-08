В Сердобском районе спасли птенца белого аиста

08.08.2022 | 15:08

Жители села Рощино Сердобского района нашли птенца белого аиста, который выпал из гнезда. Инцидент случился 5 августа.

О ЧП, приключившемся с представителем пернатых, сельчане сообщили в минлесхоз региона. На место прибыли сотрудники охотуправления.

Специалисты воспользовались автовышкой и успешно вернули птенца в гнездо.

«Следует напомнить, что белый аист находится в Красной книге Пензенской области. За уничтожение видов, занесенных в Красную книгу, и среды их обитания предусмотрено вплоть до уголовной ответственности», - рассказали в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области.

Ранее стало известно, что гнездовья аистов были обнаружены в Бековском, Колышлейском, Бессоновском и Сердобском районах. В регион птицы прилетают в начале апреля, селятся одиночными парами.