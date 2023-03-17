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Из жизни

Пензенцы опасаются ходить по Московской

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Больше недели прошло после ЧП на улице Бакунина в Пензе - рано утром 9 марта там обрушилась часть стены под крышей здания № 50, рядом с торговым центром «Гостиный двор». Пострадали две женщины.

Ремонт здания до сих пор не начали. Следственные действия здесь не проводятся, ограничений нет. Единственное, что сделали, - тщательно убрали тротуар.

Будет ли еще камнепад на Бакунина, 50, неизвестно. Горожане теперь ходят мимо здания с опаской.

В центре Пензы многие дома вызывают тревогу. В редакцию портала PenzaInform.ru после ЧП на Бакунина прислали несколько фотографий с той же улицы и с Московской, где здания выглядят так, будто с них тоже вот-вот полетят кирпичи.

Речь идет о Бакунина, 54; Московской, 32, 61, 86, 88.

С дома на Московской, 22, уже посыпалось. «Не думают у нас в городе ни о безопасности людей, ни об эстетике, в конце концов! Уже летит кирпичная крошка, а там десятки, сотни людей каждый день ходят! Ждем беды?» - пишут пензенцы.

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