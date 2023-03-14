Остановка на Шуисте стала местной достопримечательностью

Остановочный павильон минимальной комфортности на Шуисте заслуживает внимания - раз побывав здесь, вовек не забудется. Он глубоко врос в землю опорами чуть не по самую скамейку.
Павильон располагается на окраине, обычно сюда приходят желающие добраться до Лесного или Монтажного.
Скамейка с краю не выдержала чьей-то тяжести, но, возможно, ее жестоко долбили ногами.
Неказистый объект постоянно под присмотром: площадку в гололед посыпали песком, мусор сметали, хоть пассажиры всегда успевают накидать свежий.
Конструкция популярна среди людей выпивающих. Они заходят за павильон и оставляют за ним пустую тару из-под алкогольных напитков.
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