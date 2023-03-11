Ремонт в доме на Экспериментальной удивил жильцов

11.03.2023 | 20:30

Из дома на Экспериментальной, 7а, жильцы выходили за свежим воздухом на улицу. Маляры, делавшие косметический ремонт на лестничных клетках в многоэтажке, взяли слишком едкую краску. Кроме того, качество работ оставило желать лучшего. Стены сначала покрасили, потом зашпаклевали.

«Отправили смотреть телевизор, а если больше всех надо - в ЖЭУ. Красить, сказали, будут до первой двери на первом этаже, а на коридор «указаний не было», - сообщила активистка.

Такой избирательный подход к делу насторожил жителей дома. Если есть проблемы со строительным материалом, его не хватает, они готовы прийти на помощь.

«Если что нужно - мы сложимся, купим. У нас все бабушки дадут денег. А они пришли и все подъезды со второго этажа красят. Разной краской», - рассказала жительница дома.

В последний раз валиками по стенам водили еще в прошлом веке. Почти 30 лет в третьем подъезде не было ремонта.

В итоге удалось его добиться, но управляющая компания «Надежда-6» по каким-то причинам (скорее всего, финансовым) выполнила его не в том объеме, о котором мечтали люди. Дозвониться и пообщаться с представителями УК у журналистов «Службы 11» не получилось - трубку никто не взял.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).