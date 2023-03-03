Пензенцы вынуждены ходить по темному тоннелю на Транспортной

03.03.2023 | 20:58

От лампы остался только патрон, и в тоннель проникает лишь дневной свет, и то со стороны входа и выхода. Эта переправа под железной дорогой соединяет Транспортный переулок (район Пензы-III) с Транспортной улицей (территория Маяка).

Объект проблемный, он не только без освещения. Во-первых, низкий - не всякий может расправить плечи.

«Потолок был бы повыше», - предложил мужчина.

Во-вторых, пол неровный, в темноте не разглядеть перепадов высоты.

«Сколько раз спотыкались с этой ступенькой», - пожаловался прохожий.

В прошлом люди тоже бродили в темном тоннеле, ощупью отыскивая путь. Специалисты обслуживающей организации следили за порядком, вкручивали лампы, но их часто разбивали. Попытка спрятать осветительный прибор за решетку успехом не увенчалась.

Никто из прохожих не вспомнил, когда в последний раз здесь меняли лампу.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).