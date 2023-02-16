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Из жизни

Лестницу на улице Кирова назвали опасной и узкой

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Неля Энверовна о проблемах, скопившихся во дворе дома № 10 на улице Кирова, молчать не может. Главное, что волнует местную активистку, - плохое состояние лестницы, ведущей в сторону Московской.

«Есть программа «Дорогу храму». Здесь у нас Троицкий монастырь, с него люди поднимаются на Спасский собор. С учетом того, что лестница строилась еще в 90-е, ступени уже стали негодные. Сама ширина ступеней - невозможно, даже размер (обуви. - Прим. ред.) 36-й туда не входит», - пожаловалась пензячка.

Подниматься по такой конструкции тяжело, особенно людям преклонного возраста. В зимний период неудобство испытывает и молодежь. Плюс не со всех сторон предусмотрен поручень.

«Неоднократно мы обращались в мэрию, была группа, приходила несколько лет назад, когда говорили, что лестница у нас очень плохая», - рассказала женщина.

Кроме того, местные жители много раз обращали внимание городских властей на аварийные деревья, падение которых может привести к серьезной коммунальной аварии. Рядом проходит газовая магистраль. Свалившийся великан наверняка повредит инженерную сеть.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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