Из жизни

Во дворе на Медицинской дети рискуют провалиться под лед

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Непонятно, чего дожидаются коммунальщики. В котлован с ледяной водой во дворе пятого дома на Медицинской запросто может угодить человек. Глубина там, по словам местных жителей, больше двухх метров. Измерить яму с помощью палки, журналисты не смогли, близко подходить опасно, поэтому поверили на слово.

На дверях подъездов многоквартирного дома появляются объявления с просьбой не пускать детей к месту коммунальной аварии, случившейся еще осенью. О ней журналисты рассказывали в «Службе 11».

Аварийная бригада, прибывшая устранять утечку, вырыла котлован, огородила опасный участок сигнальной лентой и уехала. Времени с тех пор прошло много, красно-белая полоска вросла в лед, а юные пензенцы потянулись к образовавшемуся во дворе катку.

«У нас здесь все разлилось. На той неделе ребенок провалился в яму и по пояс утонул. Животные лезут, дети. В 12:00 заканчиваются у начальных классов уроки, и дети все здесь. Гонишь их отсюда, говоришь, что не надо туда лезть...» - сообщила Ирина Николаевна.

С каждым днем территория двора покрывается льдом все больше. Соорудить бортики - и получится отличная хоккейная площадка. Однако местным жителям не до смеха.

«Колодцы все забиты, воде деваться некуда. У меня подвал весь залит, вода течет в подвал. Была комиссия, Железнодорожная администрация, приезжал Сурков Олег Владимирович. Вроде «да, устраним», но все безуспешно. Как текло, так оно и течет», - пожаловалась Юлия Владимировна.

Коммунальная авария на Медицинской пришлась по вкусу только птицам. Голуби слетаются к искусственному пруду на водопой.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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