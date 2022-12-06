Жители домов на Титова могут лишиться отопления из-за ясеня

06.12.2022 | 21:08

Ясень распластал свои ветки над надземной трубой теплотрассы на улице Титова. Дерево все ниже склоняется над коммуникациями. Силы неравны, вес и мощность великана больше, он способен продавить, что и случится очень скоро, предполагают прохожие.

«Как ветер подует», - отметил мужчина.

Эта часть Заводского района застраивалась в 60-е годы прошлого века. Деревья - ровесники домов, новоселы стремились озеленить территорию. Трубам лет меньше, но они все равно не крепче ясеня.

Местные, глядя на растительность у зданий, сходятся во мнении: нужно пилить.

Все деревья точно не обрежут, тем более в неблагоустроенных дворах на окраине Заводского района. Но ясень напротив дома на Титова, 24, явно нуждается в укрощении, поскольку угрожает нарушить теплоснабжение жилья.