Во дворе на улице Литвинова похоронили футбол

06.12.2022 | 20:13

Говорят, что футбол зародился в Англии, а умер в России. Журналисты «Службы 11» даже могут назвать точный адрес, где похоронили любимую игру миллионов: на улице Литвинова.

Старые, проржавевшие ворота, грязь, бурьян, камни и продукты жизнедеятельности животных вместо зеленого газона. Гонять мяч по такому полю нет никакого желания.

«Плохо все тут, мне не нравится! Что это вообще?» - не сдержал эмоций мальчик.

Такая картина наблюдается уже не первый год. В 2018-м, когда Россия принимала чемпионат мира по футболу, в Пензу приезжали болельщики из разных стран. Кое-кого из фанатов разместили в одном из отелей с видом на эту площадку.

К хоккейной коробке поблизости меньше претензий. Заметно, что ее красили, хоть и давно. Вдоль бортика - повидавшие виды скамейки и урны без дна. Одна из емкостей для сбора мусора больше похожа на мангал.