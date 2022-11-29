Погубивших растения водителей могут привлечь к ответственности

29.11.2022 | 16:44

В мэрии Пензы объяснили вырубку кустов боярышника на улице Кулибина, 3, в Заводском районе.

Накануне в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась местная жительница, рассказавшая, что полезное растение посадили когда-то у бокового фасада дома.

По ее наблюдениям, наличие кустов давно мешало водителям, желавшим парковаться на газонах. Один из них всегда ставил автомобиль вплотную к зданию и выдергивал растения, портил клумбы.

Управляющая компания убрала кустарник, и теперь на месте боярышника пустота.

Пензячка заявила, что активисты обратились в районную администрацию с вопросами, почему не штрафуют автолюбителей и за что пострадал кустарник.

29 ноября в мэрии Пензы разъяснили ситуацию:

«Дерево росло в сторону дома, и на втором этаже во время ветра ветка била по окну. По жалобе собственника УК спилила дерево. Информация о парковке на газоне передана в Октябрьскую администрацию для контроля и привлечения к административной ответственности нарушителей».