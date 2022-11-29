Из жизни

Погубивших растения водителей могут привлечь к ответственности

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В мэрии Пензы объяснили вырубку кустов боярышника на улице Кулибина, 3, в Заводском районе.

Накануне в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась местная жительница, рассказавшая, что полезное растение посадили когда-то у бокового фасада дома.

По ее наблюдениям, наличие кустов давно мешало водителям, желавшим парковаться на газонах. Один из них всегда ставил автомобиль вплотную к зданию и выдергивал растения, портил клумбы.

Управляющая компания убрала кустарник, и теперь на месте боярышника пустота.

Пензячка заявила, что активисты обратились в районную администрацию с вопросами, почему не штрафуют автолюбителей и за что пострадал кустарник.

29 ноября в мэрии Пензы разъяснили ситуацию:

«Дерево росло в сторону дома, и на втором этаже во время ветра ветка била по окну. По жалобе собственника УК спилила дерево. Информация о парковке на газоне передана в Октябрьскую администрацию для контроля и привлечения к административной ответственности нарушителей».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте