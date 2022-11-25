Сквозные трещины в аварийном доме на Кураева пугают людей

25.11.2022 | 19:31

Мимо домов на Нагорной, тогда еще малоквартирных, ходили революционеры. Улице присвоили имя Кураева, а здания надстроили, чтобы туда поместилось как можно больше людей, и дополнили входными группами. За век с лишним они обветшали и уже не подлежат восстановлению.

По № 14Б идут сквозные трещины. Очень смелые автовладельцы ставят машины близко к стенам, а их только тронь - обвалятся.

«Там такая трещина, не дай бог, сломается и нас придавит», - поделился опасениями Сергей Викторович.

Дом № 14Б признан аварийным в 2017-м. На несколько месяцев раньше - и попал бы в действующую программу по переселению. Жители давно пытались добиться признания его ветхим, удалось лишь шесть лет назад. Им вручили бумаги, согласно которым они сами должны снести двухэтажку до конца июля 2026-го.

«Страшно. С той стороны вся стена - одни трещины», - пожаловалась Валентина Михайловна.

Жители сообщают, что иной раз слышат, как стены ходуном ходят от проезжающих мимо машин, кладка рушится, кирпичи осыпаются. Боятся, что перекрытия не выдержат.

«Желательно, чтобы побыстрее переселение было», - отметил Сергей Викторович.

Малыши приукрасили убогое здание мозаикой - цветные квадратики рядом с глубокими трещинами видны издалека. Может быть, привлекут внимание к развалинам и их поставят в первую очередь в новой программе по расселению.