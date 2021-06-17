В двух аварийных домах на улице Кураева людям уже страшно жить

17.06.2021 | 19:00

Аварийными дома на Кураева, 14Б и 14в, признали, но снесут не скоро - они не попали в действующую программу по расселению. Жители располагали шансом: надо было до конца 2017 года оформить документы, доказывающие ветхость, а в 2016-м уже имелись явные признаки разрушения.

В том же 2016-м региональный фонд капремонта вынес вердикт: дешевле построить новые здания, чем восстанавливать старые.

Тем не менее признали аварийными дома гораздо позже. Двухэтажку № 14в снести должны к концу десятилетия, № 14Б - ориентировочно лет через пять.

«Стены лопаются, все сырые, зимой обои падают. Жить невозможно», - рассказала хозяйка одной из квартир.

Глубокие трещины разрывают обе двухэтажки снаружи и изнутри. Жить в домах с каждым днем все опаснее.

Жильцы заявляют: если случится плохое, пусть муниципальные власти не списывают на население, что оно молчало о своих проблемах.