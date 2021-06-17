Из жизни

В двух аварийных домах на улице Кураева людям уже страшно жить

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Аварийными дома на Кураева, 14Б и 14в, признали, но снесут не скоро - они не попали в действующую программу по расселению. Жители располагали шансом: надо было до конца 2017 года оформить документы, доказывающие ветхость, а в 2016-м уже имелись явные признаки разрушения.

В том же 2016-м региональный фонд капремонта вынес вердикт: дешевле построить новые здания, чем восстанавливать старые.

Тем не менее признали аварийными дома гораздо позже. Двухэтажку № 14в снести должны к концу десятилетия, № 14Б - ориентировочно лет через пять.

«Стены лопаются, все сырые, зимой обои падают. Жить невозможно», - рассказала хозяйка одной из квартир.

Глубокие трещины разрывают обе двухэтажки снаружи и изнутри. Жить в домах с каждым днем все опаснее.

Жильцы заявляют: если случится плохое, пусть муниципальные власти не списывают на население, что оно молчало о своих проблемах.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

А В Заре есть ещё квартиры? Почему не расселят в экологически привлекательный район Заря?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|17.06.2021 19:12|

А В Заре есть ещё квартиры? Почему не расселят в экологически привлекательный район Заря?

Заботливый какой(ая))

Гость||

Они голосовали за это.

Гость||

Тупой буртас! В Заре уже нет квартир, всех нищебродов уже год в заводское переселяют. Вот тупой, в зарю захотел.

Гость||

Гость писал(a):

всех нищебродов уже год в заводское переселяют.
Н О В А Я З А Р Я ? Общаги и детдомовские - ...

Имя: Гость
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