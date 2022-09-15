Из жизни

На Ленинградской улице дети сломали ограждение стадиона

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На Ленинградской доламывают ограждение стадиона. Уже известно, кто это творит. Очевидцы утверждают: ребята хулиганят, а по злому умыслу или недомыслию - неизвестно.

«Они играют в мяч, он улетает за борт, и, чтобы не прыгать, они выламывают доски и пролезают», - объяснила местная жительница.

Площадка находилась на балансе департамента ЖКХ, теперь ее обслуживает «Пензавтодор». Сотрудники обычно осенью ремонтировали ограждение стадиона, красили. За зиму, весну и лето бортики превращались в щепки. Их снова выстраивали.

Как оказалось, игроки не щадят площадку.

«Даже неоднократно разговаривали с этими детьми, а они говорят: «Это не мы». А мы сидим на скамейке и видим, как они ломают. Это дети от 7 до 15 лет», - пожаловались пенсионерки.

Предназначен стадион на Ленинградской для футбола, в том числе зимнего. Местные взрослые считают, что продлить жизнь дворового спортивного объекта могла бы сетка, которая не позволит мячу вылетать за ограждение.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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21 век в многополярном мире


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