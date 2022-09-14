Брошенные ветки на Минской улице заросли высокой травой

14.09.2022 | 21:28

Сделали хорошее дело - починили коммуникации. Закончив работы, уехали, обещали вернуться, но. видимо, обманули, говорит жительница дома на Минской улице Вера Полюхина.

«В ноябре делали. Скоро год, как не убирают мусор. Это же опасно: и подстанция, и газ рядом, окурок кинут - и пожар. Я сколько раз говорила - не реагируют», - сообщила она.

Речь идет о горе мусора. Во время работ коммунальщики расчищали себе пространство, спилили старые деревья, сломали мешавшие ветки. Все аккуратно сложили в высокую кучу и забыли на неопределенное время.

«В окно вижу: приезжают. Подхожу и говорю, что убирать надо за собой. Они молчат: это не мы, это не мы. Мы, значит», - отметила женщина.

Если раньше, когда работы были завершены, свалка мозолила глаза местным, то спустя несколько месяцев она заросла высокой травой, легко можно просто не обращать внимания. Видимо, такой тактики решили придерживаться и коммунальщики - ничего не замечать. Тем временем Вера Полюхина каждый день наблюдает за кучей: мало ли кто подожжет.