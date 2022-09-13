Из жизни

Блоки не останавливают желающих пересечь пути на Ухтомского

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Проходят, перебегают, перескакивают, переползают: преграда - ничто, желание добраться в нужную точку - все. Бетонными блоками попытались перегородить путь пензенцам, которым с улицы Ухтомского надо попасть на улицу Дзержинского.

«Это ближайший путь на ту улицу, иначе очень далеко - через переезд или по мосту», - объяснил мужчина.

Рельсы регулярно занимают составы, иные очень длинные. Пензенцы, что стоят по одну сторону, наблюдают за вагонами и не видят расписной стены рядом с блоками. Те, что ждут на обратной, знакомятся со стихами о любви: кому-то в душу запали строчки, гуляющие по интернету, и он перенес их на бетон.

Ради экономии сил и времени народ нарушает правила. Через рельсы - ближе, а значит, блоки препятствием не считаются. Даже возраст не становится помехой, люди ко всему приспосабливаются.

«Я первый раз увидел, что поставили. Здесь никогда не было их», - рассказал пензенец.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Всё для народа,неблагодарные.

Гость||

Надо оштрафовать кто эти блоки положил,а лучше посадить.

Гость||

Это поставили идиоты чиновники которые пешком судя по их комплекции вообще не передвигаются. Там до перехода 370 м . туда и потом назад и того 740 метров , при чем там прямой дороги нет ни стой стороны , ни с этой а значит больше. Ну так как в состоянии пенсионеры почти лишний километр протопать, не проще ли бы обустроить там такой же переход как на Дзержинского.


Имя: Гость
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