Блоки не останавливают желающих пересечь пути на Ухтомского

13.09.2022 | 21:09

Проходят, перебегают, перескакивают, переползают: преграда - ничто, желание добраться в нужную точку - все. Бетонными блоками попытались перегородить путь пензенцам, которым с улицы Ухтомского надо попасть на улицу Дзержинского.

«Это ближайший путь на ту улицу, иначе очень далеко - через переезд или по мосту», - объяснил мужчина.

Рельсы регулярно занимают составы, иные очень длинные. Пензенцы, что стоят по одну сторону, наблюдают за вагонами и не видят расписной стены рядом с блоками. Те, что ждут на обратной, знакомятся со стихами о любви: кому-то в душу запали строчки, гуляющие по интернету, и он перенес их на бетон.

Ради экономии сил и времени народ нарушает правила. Через рельсы - ближе, а значит, блоки препятствием не считаются. Даже возраст не становится помехой, люди ко всему приспосабливаются.

«Я первый раз увидел, что поставили. Здесь никогда не было их», - рассказал пензенец.