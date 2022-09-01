На проспекте Победы из-за пышных кустов не видно пешеходов

01.09.2022 | 20:38

Проблемный участок - изгиб дороги, ведущей с проспекта Победы мимо дома № 12а. По этому пути ездят родители воспитанников детского сада № 106, учеников филиала школы № 12, жители ближайших домов. Но кусты вдоль дороги слишком пышны.

«Все загораживают, а машины оттуда летят как угорелые. Дети пойдут в школу, и кого-нибудь сшибут там! Я сколько раз обламывала сама», - пожаловалась Раиса Никифоровна.

Когда ее супруг был жив, он всегда помогал жене обеспечивать безопасность детей и взрослых. Вместе укорачивали ветки кустов и деревьев, хотя были вовсе не обязаны. Теперь пенсионерка и рада бы помочь людям, но силы уже не те.

Почему другие не борются со ставшей опасной растительностью, женщине непонятно.

Накануне вдоль проезжей части уже обрезали кустарник, но скупо, какими-то участками, не обеспечив безопасность пешеходов и пассажиров, и ветки не убрали.