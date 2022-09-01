Из жизни

На проспекте Победы из-за пышных кустов не видно пешеходов

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Проблемный участок - изгиб дороги, ведущей с проспекта Победы мимо дома № 12а. По этому пути ездят родители воспитанников детского сада № 106, учеников филиала школы № 12, жители ближайших домов. Но кусты вдоль дороги слишком пышны.

«Все загораживают, а машины оттуда летят как угорелые. Дети пойдут в школу, и кого-нибудь сшибут там! Я сколько раз обламывала сама», - пожаловалась Раиса Никифоровна.

Когда ее супруг был жив, он всегда помогал жене обеспечивать безопасность детей и взрослых. Вместе укорачивали ветки кустов и деревьев, хотя были вовсе не обязаны. Теперь пенсионерка и рада бы помочь людям, но силы уже не те.

Почему другие не борются со ставшей опасной растительностью, женщине непонятно.

Накануне вдоль проезжей части уже обрезали кустарник, но скупо, какими-то участками, не обеспечив безопасность пешеходов и пассажиров, и ветки не убрали.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Все обросло,кругом мусор,короче в сранное захолустье.


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