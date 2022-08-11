На улице Антонова жители пожаловались на страшное крыльцо

Самое страшное крыльцо среди ближайших десяти домов - у подъезда на Антонова, 54. На четной стороне улицы высоткам лет по 10-15, для многоэтажки это не возраст. Но у 54-й рассыпались ступени, раскрошились кирпичи. Пародией окрестила конструкцию пензячка.
«Я не могу на них смотреть спокойно, на эти крылечки. Идешь и думаешь, с какого крыльца ты посыпешься», - пожаловалась местная жительница Наталья Юрьевна.
Мария Сергеевна вселялась в новый дом. Следила за тем, как его строили, критиковала со знанием дела.
«Один песок! Цемент не ложили. Я на стройке всю жизнь работаю, это дело знаю. Нам лапшу вешают и никак не делают крыльцо», - заявила она.
Качественными были стройматериалы в далеком прошлом. Взять, к примеру, здание середины XVIII века - военный госпиталь - по сей день стоит, потому что из прочного кирпича.
Антонова, 54, сдали в эксплуатацию в 2010-м, его входная группа развалилась за 12 лет.
«Оба крыльца рассыпаются, падают совсем. Потом в самолете будем летать на улицу», - предсказала Мария Сергеевна.
С 2012 года поддерживает жизнеспособность десятиэтажки компания «Ваш дом». Какие-то меры по спасению крыльца она принимала - судя по заплаткам из цемента.
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