На улице Антонова жители пожаловались на страшное крыльцо

11.08.2022 | 20:58

Самое страшное крыльцо среди ближайших десяти домов - у подъезда на Антонова, 54. На четной стороне улицы высоткам лет по 10-15, для многоэтажки это не возраст. Но у 54-й рассыпались ступени, раскрошились кирпичи. Пародией окрестила конструкцию пензячка.

«Я не могу на них смотреть спокойно, на эти крылечки. Идешь и думаешь, с какого крыльца ты посыпешься», - пожаловалась местная жительница Наталья Юрьевна.

Мария Сергеевна вселялась в новый дом. Следила за тем, как его строили, критиковала со знанием дела.

«Один песок! Цемент не ложили. Я на стройке всю жизнь работаю, это дело знаю. Нам лапшу вешают и никак не делают крыльцо», - заявила она.

Качественными были стройматериалы в далеком прошлом. Взять, к примеру, здание середины XVIII века - военный госпиталь - по сей день стоит, потому что из прочного кирпича.

Антонова, 54, сдали в эксплуатацию в 2010-м, его входная группа развалилась за 12 лет.

«Оба крыльца рассыпаются, падают совсем. Потом в самолете будем летать на улицу», - предсказала Мария Сергеевна.

С 2012 года поддерживает жизнеспособность десятиэтажки компания «Ваш дом». Какие-то меры по спасению крыльца она принимала - судя по заплаткам из цемента.