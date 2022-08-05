Жители Райков пожаловались на путь, ведущий на Западную Поляну

05.08.2022 | 21:11

Выход на Западную Поляну со стороны Райков может просто исчезнуть, переживает жительница улицы Жуковского, которая тоже пользуется тропинкой.

«Там все размыло, узенькая тропа. Около дома вообще канавы», - рассказала пензячка Татьяна Серафимовна.

Для удобства передвижения местные настелили рубероид. Узкой дорожкой пользуются не только те, кто живет в Райках, но и гости микрорайона и просто прохожие, желающие сократить путь. Съемочная группа «Службы 11» встретила таких. Спуск для них оказался непростым испытанием. Тем не менее люди восприняли его с чувством юмора.

«Кто как - кто на заднице, а кто… Вообще нет дороги. Потихоньку пойдем, мы старухи. Зимой тут вообще, наверное», - отметили женщины.

Учитывая, что некоторые улицы в Райках не имеют подъездных путей, такие узкие и крутые тропинки являются единственным способом выбраться из частного сектора.