В Пятом проезде Зарубина из-за аварии расширяется болото

05.08.2022 | 21:24

Царевны-лягушки ждут принцев, но никто к ним не едет, не навещает уютное болото в Пятом проезде Зарубина.

Царевен расплодилось столько, что в естественно образовавшейся трясине в районе Маяка им стало тесно. Замаскированные под земноводных невесты с удовольствием перебрались в построенный для них новый дом у дороги. Проквакали хвалу ресурсникам - создателям дополнительного болота.

«Котлован из-за того, что в этом районе по несколько раз в год труба лопается. Ее на году по несколько раз копают. Труба ветхая, мы просим, чтобы нам ее заменили, поставили на очередь или что-то. Это невозможно. Это повторяется каждый год по несколько раз», - сообщила председатель уличного комитета Пятого проезда Зарубина Лидия Ивановна.

Расширяющееся болото никакой пользы местным жителям не приносит. Оно ворует почву, от него зловоние, плодятся комары.

«Деваться некуда. Она так и стоит, ее не закапывают. Мы должны закопать эту яму? Они выкопали, пусть и закапывают», - возмутилась Лидия Ивановна.

Лягушки против. Им удобно сидеть на берегах котлована. Придут сетевики, расширят царевнам водные апартаменты, наполнят свежей питьевой.