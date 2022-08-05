Из жизни

В Пятом проезде Зарубина из-за аварии расширяется болото

Печать
Telegram

Царевны-лягушки ждут принцев, но никто к ним не едет, не навещает уютное болото в Пятом проезде Зарубина.

Царевен расплодилось столько, что в естественно образовавшейся трясине в районе Маяка им стало тесно. Замаскированные под земноводных невесты с удовольствием перебрались в построенный для них новый дом у дороги. Проквакали хвалу ресурсникам - создателям дополнительного болота.

«Котлован из-за того, что в этом районе по несколько раз в год труба лопается. Ее на году по несколько раз копают. Труба ветхая, мы просим, чтобы нам ее заменили, поставили на очередь или что-то. Это невозможно. Это повторяется каждый год по несколько раз», - сообщила председатель уличного комитета Пятого проезда Зарубина Лидия Ивановна.

Расширяющееся болото никакой пользы местным жителям не приносит. Оно ворует почву, от него зловоние, плодятся комары.

«Деваться некуда. Она так и стоит, ее не закапывают. Мы должны закопать эту яму? Они выкопали, пусть и закапывают», - возмутилась Лидия Ивановна.

Лягушки против. Им удобно сидеть на берегах котлована. Придут сетевики, расширят царевнам водные апартаменты, наполнят свежей питьевой.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте