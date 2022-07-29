Детская площадка на улице Калинина стала непригодной для игр

29.07.2022 | 19:00

Карусели даже для посиделок использовать страшновато - завалятся или порвется одежда. Почти все игровые элементы на площадке на Калинина, 110а, сломаны.

«Сначала была одна песочница между домами, потом другую сделали. Но это были 60-е годы! Площадку еще нашим детям строили, а им - по седьмому десятку! И ни разу ее не ремонтировал никто», - возмутилась пенсионерка.

Перемены все же были. Активистка 20 лет назад обращалась к народному избраннику, он помог установить качели, скамейки. Поколение катавшихся на новых каруселях уже и своих детей повело в школу, а те росли, играя все в той же старой песочнице.

Раньше управляющая компания изыскивала деньги на краску, рабочие освежали цвета, что-то ремонтировали.

«В последние года два-три - непонятность какая-то. И загородку всю поломали», - отметила местная жительница.

Играть сюда ходят малыши и из дома № 110а, и из стоящих по соседству. Других площадок поблизости нет.