На улице Ставского старую «Газель» превратили в склад

13.07.2022 | 21:20

Грузовая «Газель» пристроилась к киоску с фруктами и стоит, как в собственном гараже, на городской земле на улице Ставского. Машина не используется по прямому назначению - спущенные колеса будто вросли в асфальт.

«Года два точно стоит, пользы никакой, только место занимает. Это некрасиво, и если все будут бросать машины, то это захламление», - возмутились пензенцы.

Несколько лет назад этот участок улицы заасфальтировали, местные жители и родители учеников лицея № 2 пользуются парковкой. Киоск по продаже фруктов и овощей стоит на законных основаниях, а грузовичок рядом с ним появился неспроста.

«Почему вы думаете, что он брошенный? Возможно, кузов используют», - предположил прохожий.

Мужчина, который продавал товар, мгновенно отрекся от своей деятельности.

«Я не знаю, только что приехал, я не работаю», - заявил он.

Однако же по странному стечению обстоятельств через несколько минут объявился человек, который заявил о своих правах на «Газель».

В кабине - декларация о соответствии на имя гражданина Казахстана, датирована 2017-м. Машина используется как склад. При этом очевидно полное безразличие владельца к мусору рядом с транспортным средством и под ним.