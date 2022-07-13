На улице Ставского старую «Газель» превратили в склад

Грузовая «Газель» пристроилась к киоску с фруктами и стоит, как в собственном гараже, на городской земле на улице Ставского. Машина не используется по прямому назначению - спущенные колеса будто вросли в асфальт.
«Года два точно стоит, пользы никакой, только место занимает. Это некрасиво, и если все будут бросать машины, то это захламление», - возмутились пензенцы.
Несколько лет назад этот участок улицы заасфальтировали, местные жители и родители учеников лицея № 2 пользуются парковкой. Киоск по продаже фруктов и овощей стоит на законных основаниях, а грузовичок рядом с ним появился неспроста.
«Почему вы думаете, что он брошенный? Возможно, кузов используют», - предположил прохожий.
Мужчина, который продавал товар, мгновенно отрекся от своей деятельности.
«Я не знаю, только что приехал, я не работаю», - заявил он.
Однако же по странному стечению обстоятельств через несколько минут объявился человек, который заявил о своих правах на «Газель».
В кабине - декларация о соответствии на имя гражданина Казахстана, датирована 2017-м. Машина используется как склад. При этом очевидно полное безразличие владельца к мусору рядом с транспортным средством и под ним.
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