Из жизни

Дорожку на Ладожской не ремонтировали около 40 лет

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За тропинкой между домом на Ладожской, 87, и филиалом детского сада № 152 на Ладожской, 89, приглядывают. Вдоль нее опилили ветки деревьев (причем довольно много), нависавшие над головами прохожих.

Одна проблема решена. Вторая - нет: состояние дорожки, точнее, ее остатков. Асфальт словно изъеден - обломан, истерт, стоптан.

«Тут, наверное, сто лет не делалось. Как район построился - и с тех пор. Я живу уже почти 40 лет на Лядова. Надо делать», - отметил местный житель Виктор Александрович.

Грязь еще больше заливает остатки покрытия, в некоторых местах оно сильно сузилось.

«Все старится со временем. Домам уже 36 лет, и дорожке тоже. И в садик водят люди, и к тем домам тоже ходят здесь», - рассказала пензячка Лариса Владимировна.

Прокладывали дорожку специально для удобства жителей микрорайона - дворы здесь большие, обход занимает время. Полоска позволяла сократить расстояние и пока еще помогает, только пробежать по ней становится все сложнее.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

И ещё глупомордые 40 лет подождут. Олег Вам не Моисей.

Гость||

не порядок! Срочно завести бордюры!

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