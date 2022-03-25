На улице Куприна за зиму скопились огромные сугробы

25.03.2022 | 21:21

На улице Куприна высятся сугробы чуть ли не в рост человека. Они скопились за длинные зимние месяцы. Тем более снег оттуда не вывозили, только складировали, выгребая из дворов. В плотных кучах осадки тают медленно. Неизвестно, когда до них доберется солнце.

«Просто некуда сгребать здесь зимой. Куда здесь сгребешь? Вывозить? Тут попробуй развернись, чтобы забрать этот снег. Одни машины с утра», - отметил Сергей.

На затененных участках - будто зима. На освещенной солнцем дороге начинают появляться лужи. Пешеходы их не боятся. Между тротуаром и потенциальными водоемами на проезжей части обычно есть барьер из припаркованных вдоль бордюра машин.

Улица Куприна - исторический центр города. Увидеть ее чистой, прибранной пока не удавалось ни разу. Зимой и ранней весной она в сугробах, летом - в бытовом мусоре, к которому осенью добавляются опавшие листья. Беспорядок здесь - признак постоянства.