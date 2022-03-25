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Из жизни

На улице Куприна за зиму скопились огромные сугробы

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На улице Куприна высятся сугробы чуть ли не в рост человека. Они скопились за длинные зимние месяцы. Тем более снег оттуда не вывозили, только складировали, выгребая из дворов. В плотных кучах осадки тают медленно. Неизвестно, когда до них доберется солнце.

«Просто некуда сгребать здесь зимой. Куда здесь сгребешь? Вывозить? Тут попробуй развернись, чтобы забрать этот снег. Одни машины с утра», - отметил Сергей.

На затененных участках - будто зима. На освещенной солнцем дороге начинают появляться лужи. Пешеходы их не боятся. Между тротуаром и потенциальными водоемами на проезжей части обычно есть барьер из припаркованных вдоль бордюра машин.

Улица Куприна - исторический центр города. Увидеть ее чистой, прибранной пока не удавалось ни разу. Зимой и ранней весной она в сугробах, летом - в бытовом мусоре, к которому осенью добавляются опавшие листья. Беспорядок здесь - признак постоянства.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Мощно работает Олег

Гость||

Ехайте в Саратов и посмотрите.

Гость||

А на каких улицах в Пензе не скопились огромные сугробы?

Гость||

Кому то денег захотелось за растапливание снега?

Гость||

да по бумагам весь этот снег уже давно вывезен, деньги получены))))

Гость||

Эту улицу никто никогда не обслуживал, хотя здесь весь бизнес пензенских олигархов.

Гость||

Это Русеев олигарх? Или зять евонный-Сучков? М-да...

Гость||

Мощно работает Олег?Почему снег не вывозят из города?

Имя: Гость
Комментарий:

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