Сетевое издание|18+|Понедельник|24 янв 2022|22:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-17oC
-16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

Пензенцам не хватает зебры на улице Герцена

Печать

С опаской, озираясь по сторонам, пензенцы переходят дорогу на Жемчужной и Герцена. Зебры здесь нет и в помине, знака «Жилая зона» тоже. Но люди выдвигаются на проезжую часть - должны же добраться до нужных объектов.

«Мы боимся попасть под машину. И если водитель вовремя не затормозит, то ты попадешь неизвестно куда, а водитель в тюрьму. Здесь жутко ходить: с трех сторон идут машины. Я сама уже кое-как перебегала здесь улицу и не я одна. Все же люди идут в непонятном направлении, никаких знаков, ничего нет», - отметила Татьяна Юрьевна.

Активисты из местных пытались решить вопрос. Писали заявление в администрацию Пензы, собирали подписи. Ответ получили странный. Департамент ЖКХ предложил пользоваться зеброй в противоположном конце, где Пролетарская. Какой смысл идти туда так далеко по Жемчужной, делать петлю, если все равно придется нарушать: на нечетной стороне Жемчужной нет тротуара.

«Люди все идут в магазины, кругом. Человек, попавший сюда, не пойдет вот там переходить дорогу. Это логично», - заключила пензячка.

«Здесь перекресток, люди спешат туда-сюда», - рассказал мужчина.

Активистов поддерживают остальные прохожие. Главное, чтобы услышали и прониклись проблемой пешеходов в администрации Пензы.

Зебра нужна в районе дома № 1 на Герцена. Так будет удобно переходить к автовокзалу, направляться к Сурскому мосту или на Каракозова, то есть во все стороны.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Гость||

Вот только автомобилистам на эту зебру будет глубоко плевать. Они рулят не по ПДД. А пропаганда безответственности автомобилистов звучит из каждого утюга.

Гость||

Перебьются, и так зебры через каждые 100 метров.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте