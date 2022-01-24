Пензенцам не хватает зебры на улице Герцена

С опаской, озираясь по сторонам, пензенцы переходят дорогу на Жемчужной и Герцена. Зебры здесь нет и в помине, знака «Жилая зона» тоже. Но люди выдвигаются на проезжую часть - должны же добраться до нужных объектов.
«Мы боимся попасть под машину. И если водитель вовремя не затормозит, то ты попадешь неизвестно куда, а водитель в тюрьму. Здесь жутко ходить: с трех сторон идут машины. Я сама уже кое-как перебегала здесь улицу и не я одна. Все же люди идут в непонятном направлении, никаких знаков, ничего нет», - отметила Татьяна Юрьевна.
Активисты из местных пытались решить вопрос. Писали заявление в администрацию Пензы, собирали подписи. Ответ получили странный. Департамент ЖКХ предложил пользоваться зеброй в противоположном конце, где Пролетарская. Какой смысл идти туда так далеко по Жемчужной, делать петлю, если все равно придется нарушать: на нечетной стороне Жемчужной нет тротуара.
«Люди все идут в магазины, кругом. Человек, попавший сюда, не пойдет вот там переходить дорогу. Это логично», - заключила пензячка.
«Здесь перекресток, люди спешат туда-сюда», - рассказал мужчина.
Активистов поддерживают остальные прохожие. Главное, чтобы услышали и прониклись проблемой пешеходов в администрации Пензы.
Зебра нужна в районе дома № 1 на Герцена. Так будет удобно переходить к автовокзалу, направляться к Сурскому мосту или на Каракозова, то есть во все стороны.
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Вот только автомобилистам на эту зебру будет глубоко плевать. Они рулят не по ПДД. А пропаганда безответственности автомобилистов звучит из каждого утюга.