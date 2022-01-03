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Из жизни

В Лодочном проезде грозит рухнуть огромная старая ветла

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Пришла пора прощаться - старая ветла достаточно покрасовалась во дворе в Лодочном проезде. Она стоит напротив дома № 3.

«Сколько помню себя, он всегда был огромный. Здесь были лес, болото, у нас дома построены на болотах. Сколько этому дереву точно - не скажу, но если мне уже седьмой десяток, то дереву, однозначно, девятый», - рассказала местная жительница.

В последние годы ветла начала терять сучья, по одному из ее стволов поползла глубокая трещина - плохой признак.

«Если до конца пойдет, упадет и остальные повалятся. Крыши, стекла домов, а самое главное - не дай бог, здесь будет кто-то из детей», - поделилась опасениями Надежда Алексеевна.

Заявку о ликвидации великана жители посылали в управляющую компанию. Им не отказали - приехали рабочие, отпилили несколько веток. Их, кстати, не вывезли, местные сами позаботились о чистоте двора.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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