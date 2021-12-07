Пензячка пожаловалась на буйных соседей в доме на Бийской

07.12.2021 | 21:01

Бурные страсти экстравагантной пары разбили сердце старшей по дому № 11 на Бийской и стекло в окне подъезда. Любовь Михайловна рассказала, как было дело.

«Я услышала шум, выхожу - летит стекло. А он ее, по-видимому, в это время бил или что, она сюда зашла, хотела открыть окно. Я ей кричу: «Что ты творишь?», а она: «Вызывайте полицию!» И убежала», - сообщила женщина.

Стекло в итоге посыпалось. Хорошо, что никто не пострадал.

«Она дернула, что ли... Я с третьего этажа ей крикнула, не успела даже спуститься, она ушла», - пояснила Любовь Михайловна.

Старшая по дому вызвала полицейских, те записали ее показания и пообещали провести работу с дебоширами. Правда, сотрудники правопорядка сказали, что меры у них крайне ограниченны. От этого Любовь Михайловна схватилась за голову: неприятности пара доставляет жильцам не в первый раз. Ссоры случаются часто, тем не менее разойтись люди не могут.

«Вечером явилась. С первого этажа пришла ко мне женщина и говорит: «Она пришла неадекватная опять, что нам делать?» - «В полицию опять звоните!» Они терпят. А те ночью гуляют, он с ножами ходит, а все боятся вызвать. Я не знаю, какие меры принять, чтобы ее отсюда выселить или что», - отметила Любовь Михайловна.

Теперь старшая по дому пытается вызвать на место сотрудников управляющей компании, чтобы те заменили стекло. Пока специалисты только обещают.