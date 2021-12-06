На улице Аустрина после расчистки зарослей остались кучи веток

06.12.2021 | 20:48

Расчистка территории от зарослей - дело хорошее, но необходимо довести его до конца, говорит жительница дома № 178а на улице Аустрина.

«Я не знаю, какая организация. Столб стоит здоровенный за домом, и там рубили деревья. А люди умные у нас все, кто идет: заросли есть, почему бы не бросить, зачем на мусорку ходить? Накидали столько, а теперь это все оголили, и этот мусор постоянно лежит», - отметила Галина Сергеевна.

Времени для уборки прошло достаточно, говорит пенсионерка. Теперь, скорее всего, кучи останутся до весны. А тогда уже про ветки никто не вспомнит, считает Галина Сергеевна.

«Обращались и говорили, а результатов ноль. Наверное, я одна живу на 200 квартир в доме, меня одну волнует этот вопрос», - пожаловалась пенсионерка.

Проблема не нова. В 2019-м также энергетики проводили расчистку территории - без вывоза хвороста. Тогда это произошло весной. Галина Сергеевна переживала, как бы пожар не случился.

«Дело случая. Сегодня нет, а завтра не знаю что. Дети везде бегают, а от детей можно ожидать все, что угодно», - рассказала пензячка.

За два года кусты вновь выросли, их опять срезали и оставили на неопределенное время.